Порт приватного стивідорного оператора ТІС (Одеська обл.) прийняв перше судно щотижневого фідерного сервісу за маршрутом ТІС-Поті.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ТІС.

"Через Україну почав ходити морський трансшипмент.15 жовтня 2019 року порт ТІС прийняв перше судно щотижневого фідерного сервісу за маршрутом ТІС-Поті. Комплексне логістичне рішення дозволить Україні підтвердити свій статус на світовій мапі морських перевезень", - йдеться в повідомленні.

Співвласник Контейнерного терміналу ТІС Єгор Гребенніков зазначив, що для терміналу, як і для транспортної галузі України, поява нового фідерного сервісу має стратегічне значення.

«Новий фідерний сервіс стане відсутньою ланкою Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, він відкриває перед власниками вантажу зовсім інші можливості», - підкреслив він.

В Україні вперше запустили регулярний морський трансшипмент / Фото: Пресслужба ТІС

Як відомо, схема трансшипменту передбачає, що магістральні судна великих контейнерних сервісів залишають транзитні вантажі у проміжних глибоководних портах, а пізніше їх забирають і розвозять по портах регіону судна меншого розміру, так звані «фідери». Таким чином, власники вантажів і одержувачі вантажів, які працюють через порти, куди немає заходів магістральних суден, отримують доступ до глобальної мережі контейнерних маршрутів.

У ТІС зазначають, що фідерний сервіс прокладає новий морський торговельний маршрут, який є швидшим, зручнішим і вигіднішим для вантажовласників Європи і України, країн Кавказу (Грузія, Вірменія, Азербайджан) та Середньої Азії (Казахстан, Туркменістан, Узбекистан).

"Вантажі, які потраплять в Україну з цим сервісом, ніколи раніше не заходили в нашу країну, а новий вантажопотік означає додаткові податкові надходження і виникнення нових робочих місць. Географічне розташування України дає нашій країні унікальний транзитний потенціал, і трансшипмент дає можливість його реалізувати", - зазначається в повідомленні.

Фідерне судно, яке буде щотижня ходити за маршрутом ТІС-Поті-ТІС, вміщує 1100 TEU. З ТІС до Поті будуть доставлятися як транзитні контейнери, перевантажені з морських суден океанського сервісу лінії закордонного плавання Ecumed компанії MAERSK для країн Кавказу та Середньої Азії, так і товари, які прибувають до ТІС суходолом, а з порту Поті до ТІС будуть ходити контейнери з вантажами для України і Європи.

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Як повідомлялося, ТІС - найбільший морський транспортний вузол в Україні. Оперує п'ятьма високотехнологічними морськими терміналами. Близько 700 суднозаходів на рік пов'язують ТІС з більш ніж 1500 портів по всьому світу. У 2018 році ТІС обробив 25,6 млн тонн вантажів.