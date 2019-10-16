ТАСкомбанк святкує тридцятиріччя: 30% річних у гривні

Незважаючи на політику зниження облікової ставки НБУ, вигідно розмістити кошти цієї осені можна.

На сьогодні середні ставки по депозитах в національно валюті строком на рік, за даними агентства «Thomson Reuters», становлять 15,67% річних. Депозити, як і раніше, залишаються одним з найпопулярніших інструментів захисту коштів від інфляції, рівень якої в серпні знизився до 8,8%. А також — основним способом накопичення коштів.

У ТАСкомбанку можна отримати ставку за депозитом до 30% річних! До 30-річчя фінансової установи тут запропонували максимальний дохід. Протягом дії акції «Три, три, тридцять!» від ТАСкомбанку, відкривши депозит у гривні строком на 6, 9 або 12 місяців, можна виграти акційну ставку 30% річних або отримати додатковий бонус — від 0,3% до 3% до базової ставки за вкладом. Акція триватиме до 31 жовтня 2019 року. Все, що потрібно — прийти в будь-яке відділення ТАСкомбанку, обрати скретч-картку при оформленні депозиту «Стабільний», стерти захисне поле і дізнатися розмір свого бонусу або стати володарем суперставки 30% річних! У будь-якому разі подарунок чекає на кожного вкладника.

«Ми раді розділити своє свято з нашими клієнтами, адже вони — найцінніше, що у нас є. Всі ці роки ми розвивалися та запроваджували продукти, які не тільки відповідали б тенденціям ринку, але й були максимально цікавими для вкладників та робили життя клієнтів комфортнішим. І сьогодні ми приємно дивуємо дохідністю депозитів та дякуємо кожному за довіру. Переконаний, що ця осінь стане найприбутковішою для наших вкладників», — говорить Борис Рафалович, директор Департаменту продажів роздрібних продуктів ТАСкомбанку.

Ліцензія НБУ №84 від 25 жовтня 2011 р.