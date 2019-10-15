Публічну кадастрову карту доповнили новими даними

До Публічної кадастрової карти було внесено нові розділи: “Незареєстровані землі”, “Ліси” та “Природно-заповідний фонд”.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

“Держгеокадастр на виконання доручення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо розробки єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка буде містити інформацію про природні ресурси країни, розпочав наповнення Публічної кадастрової карти новими шарами. Зокрема, додано окремі інформаційні шари “Незареєстровані землі”, “Ліси”, “Природно-заповідний фонд”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вся інформація до карти надається профільними установами: Державним агентством лісових ресурсів, Міністерством енергетики та захисту довкілля, а також на підставі даних Державного земельного кадастру.

Актуальні дані розділу “Незареєстровані землі” доступні відносно всієї території України. Розділ “Ліси” наразі містить інформацію про територію Вінницької області (він буде постійно доповнюватися даними по інших областях); “Природно-заповідний фонд” — про 125 об’єктів природно-заповідного фонду державного значення (об’єкти місцевого значення будуть додаватися).

Держгеокадастр звертає увагу, що надана інформація може використовуватися землевпорядними організаціями для забезпечення ефективного виконання заходів з проектування, а органами державної влади та органами місцевого самоврядування – для прийняття ефективних управлінських рішень.

Також нещодавно за дорученням Прем’єр-міністра у Публічній кадастровій карті було представлено розділ з інформацією щодо умовної прибережної захисної смуги.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні процес діджиталізації кадастру розпочався у 2013 році, коли було запущено Публічну кадастрову карту, на якій відображалися зареєстровані земельні ділянки. З 2015 року стала публічною також інформація про власників зареєстрованих ділянок, а 30 червня 2015 року було запущено електронну послугу «Замовлення витягу з Державного земельного кадастру».