САП оскаржить рішення суду у "справі Роттердам+"

"Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури категорично не погоджуються з рішенням Солом’янського районного суду міста Києва, який не обрав для колишнього голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

У САП наголосили, що підозрюваного, який перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчих, оголошено у міжнародний розшук. Є також ризик перешкоджання слідству з його боку, як-от вплив на учасників процесу, можливість знищення доказів у справі.

"Зважаючи на викладене, САП оскаржить вказане рішення Солом’янського райсуду м. Києва в суді апеляційної інстанції", - заявили у САП.

Як повідомлялося, суд не взяв заочно під варту колишнього голову НКРЕКП Дмитра Вовка, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до завдання 18,86 млрд грн збитків від впровадження формули "Роттердам+".

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам+".

19 червня 2019 року представник Президента України в Кабміні Андрій Герус заявив про "фактичну ліквідацію" Роттердам+". Він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексглаві НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,86 млрд грн збитків