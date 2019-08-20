Нефьодов: Усі, хто пропонує "вирішити питання" за гроші від мого імені, - аферисти

"Я не відчуваю політичного тиску. Я ні з ким не узгоджую своїх призначень, не обговорюю якихось конкретних особистостей. Немає ніяких посередників, які представляються, що від мене. Хочу запевнити, що це аферисти",- сказав Нефьодов.

Керівник митниці нагадав, що раніше просив надсилати йому повідомлення, якщо на митницях співробітники вимагають гроші або поширюють інформацію про те, що головний митник вимагає хабар, або якщо людина прямо говорить про особисті домовленості з ним.

Нефьодов також зазначив, що з усіх отриманих повідомлень лише два були по суті справи - там були конкретні дані про зловживання та порушення.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової (ДПС) та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС.

8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.

У конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Кабінет міністрів України 5 липня 2019 року призначив Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня він приступив до виконання своїх обов'язків.