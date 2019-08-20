Як ЄС і ЄБРР допомагають розвитку турбізнесу на Львівщині

Днями у Трускавці відбувся Міжнародний туристичний форум «Дністер: 1362 км прибутків»

Форум покликаний консолідувати представників малого та середнього бізнесу, що будують свою справу у сфері медичного, оздоровчого, рекреаційного та спортивного туризму навколо однієї з найбільших річок України – Дністра. Учасники форуму – представники малого та середнього бізнесу разом з представниками влади та іноземними фахівцями туристичної галузі отримали змогу поділитися досвідом, обмінятися думками, визначити основні пріоритети в розвитку туристичної галузі Львівщини.

Зокрема, успішні приклади попиту на медичний туризм та СПА у Європі під час форуму наводили закордонні гості Чилла Мезоші, генеральна секретарка Європейської асоціації SPA (ESPA), та Констянтин Мунтяну, президент, д-р біології Румунської бальнеологічної асоціації. За твердженнями Чилли Мезоші, туризм в Європі - одна з процвітаючих галузей. Однак європейці віддають перевагу саме поєднанню медичного туризму та СПА, полюбляють екологічно чисті та багаті на ресурси краєвиди, доповненням до яких є розвинена інфраструктура таких курортів, наявність спортивних комплексів та культурних чи історичних місцин.

Констянтин Мунтяну

“Наша Асоціація СПА включає 21 країну і понад 2 тис. СПА, де працевлаштовано більше 75 тис. працівників. Трускавець має свою родзинку – мінеральні води. Тут теж є СПА, однак переважають дрібні готелі і садиби, тож є над чим працювати і розвиватися є куди”, - додала європейська гостя.

Натомість приклад вдалого поєднання бізнесу та відпочинку на Львівщині продемонстрував Микола Кміть, голова ради директорів Агрохолдинг «Мукко». За словами Кмітя, коли задумав спорудити неподалік Моршина готельно-ресторанно-спортивний комплекс йому порадили насамперед оточити його цікавинками як це влаштовано у Франції: спортивними розвагами для дітей та дорослих, сирним господарством із розведенням ягнят.

Усі учасники визнали форум надзвичайно цікавим і корисним. І такі заходи потенційно можуть відбуватися в будь-якому регіоні України.

Хто допоміг організувати цю зустріч?

Масштабну подію в Трускавці організував Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Львові, що оснований та діє за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках програми Європейського Союзу EU4Business.

Починаючи з 2010 року, ЄБРР надає потужну підтримку малому та середньому бізнесу (МСБ) в Україні, допомагає залучати консультантів та бізнес-експертів для розвитку їхньої справи та збільшенню виробничих потужностей, тощо. ЄБРР уже надав грантову підтримку близько 1000 представникам малого та середнього бізнесу України. Окремим важливим напрямком співпраці з МСБ стало створення Центрів інформаційної підтримки бізнесу, які сьогодні успішно функціонують у 15 регіонах нашої держави.

Координатор проектів ЄБРР Аіда Марущак

Кожен Центр інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ) організовує різноманітні івенти – це форуми, навчальні програми та тренінги для МСБ середовища. Окрім цього, ЦІПБ є потужною платформою для нетворкінгу, яка надає можливості для спілкування підприємців, пошуку партнерів, отримання інформації про нові можливості, що існують на ринку для розвитку МСБ.

На що саме можуть розраховувати МСБ?

Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу – винятковий проект в рамках ініціативи EU4Business, покликаний допомогти українському малому та середньому бізнесу стати більш успішним та конкурентним.

Центри інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ) засновані на базі вже існуючих організацій з підтримки малого бізнесу та середнього бізнесу в Україні. Наразі таких центрів 15, і вони працюють для підприємців всієї країни.

Мета створення ЦІПБ – інформувати підприємців про можливості для бізнесу, що існують для них на ринку, шляхом проведення високоякісних бізнес-заходів для малого та середнього бізнесу, бізнес-тренінгів, бізнес-конференцій, що приносять практичну користь та сприяють розвитку компаній. ЦІПБ створені в регіонах країни, щоб бути ближчими до підприємців на місцях, чути потреби українського бізнесу та реагувати на них із максимальною швидкістю.

Для цього Центри інформаційної підтримки бізнесу проводять велику кількість секторальних бізнес-заходів та бізнес-семінарів різноманітного формату, базуючись при виборі тематики на регіональному попиті, даних бізнесу та надаючи йому доступ до фахових спікерів, експертів, консультацій та інформації для розвитку бізнесу, а також можливості професійного нетворкінгу задля покращення взаємодії і створення нових можливостей. Ці події сприяють покращенню компетенцій як управлінців, так і профільних фахівців окремих напрямків бізнесу, що сприяє підтримці та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Чим відрізняються ЦІПБ та їхні заходи від інших пропозицій на ринку?

Забезпечують інформаційну підтримку бізнесу.

Відповідають реальним потребам бізнесу.

Формують високоякісний контент.

Залучають експертів, тренерів та спікерів міжнародного рівня.

Оперативно реагують на зворотний зв’язок.

Мають підтримку з боку Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business та ЄБРР.

Наприклад:

ЄС спільно з ЄБРР через Центр інформаційної підтримки бізнесу в Рівному сприяють виходу українських меблевиків на зовнішній ринок.

Як повідомила координатор проектів групи з фінансування та розвитку малого і середнього бізнесу ЄБРР в Україні Ольга Іванченко, «ми проаналізували, що необхідно ринку для його розвитку, і дійшли до висновку, що ринку в першу чергу необхідні знання».

Так, за словами координатора проектів, разом з командою Центру інформаційної підтримки бізнесу в Рівному була створена школа управління меблевим бізнесом (ШУМБ). На даний момент школа вже самостійно функціонує без підтримки ЄБРР. Програма школи охоплює різні сфери меблевого виробництва, надає особливо затребувану малими і середніми підприємствами інформацію про впровадження бережливого виробництва, системи управління якістю, автоматизації, системи Кайдзен, теорії обмежень, проводиться низка секторальних заходів і навчальних тренінгів. Також створюються ініціативи допомоги підприємцям щодо виходу на експорт: це B2B (Business-to-Business) зустрічі, впровадження різних ініціатив допомоги у виході меблевих компаній на зовнішній ринок.

«Торік завдяки мережі Центрів інформаційної підтримки бізнесу, яка основана ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business, ми провели більше сотні заходів. Ми побачили, що одна з цінностей, яка є і буде ще довгий час, – це вихід на експортні ринки. Це знання, які необхідні для того, щоб експортувати. Тому ми в ЄБРР вирішили зробити пілотний проект – два в одному. З одного боку, провести меблевий саміт на тему експорту, де будуть обговорюватися успішні практичні кейси, які покажуть доступ до експортних ринків, особливості роботи з різними країнами та окремі сегменти цієї галузі. Друга частина саміту – В2В зустрічі. На сьогоднішній день 70 компаній були відібрані для участі в даних зустрічах», – додала Іванченко.

З моменту заснування Центрами інформаційної підтримки бізнесу було проведено 229 бізнес-подій та бізнес-тренінгів, які відвідали понад 12000 підприємців.

Де знайти ЦІПБ?

1. Вінниця

Центр інформаційної підтримки бізнесу заснований на базі ГО "Вінницький клуб ділових людей". ЦІПБ м. Вінниця – це майданчик для обміну досвідом, контактами, постійного навчання та вдосконалення бізнесу. На сьогодні Центр активно взаємодіє з підприємствами та організаціями Вінниччини, які представляють різні галузі економіки.

Тел.: 097 505 80 50

e-mail: vinnytsia@bisc.org.ua

сайт: kdl.vn.ua

2. Дніпро

Центр інформаційної підтримки бізнесу у місті Дніпро заснований при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті надає високоякісні консультації з питань підприємницької діяльності, організовує навчання та заходи.

Тел.: (056)374-94-12 (13)

e-mail: dnipro@bisc.org.ua

сайт: www.cci.dp.ua

3. Запоріжжя

Центр інформаційної підтримки бізнесу у Запоріжжі заснований на базі Запорізької торгово-промислової палати. Надає консультаційні, освітні послуги, створюючи комунікаційний майданчик для ділового партнерства та співпраці.

Тел. 050 484 95 10

e-mail: zaporizhzhia@bisc.org.ua

сайт: www.expo.zp.ua

4. Івано-Франківськ

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Івано-Франківську заснований на базі ГО "Клуб ділових людей Україна". Центр реалізовує три вектори діяльності: Business Development (сприяння розвитку малого бізнесу); Business Reputation (побудова інструментів ділової репутації бізнесу); Business Climate (покращення клімату для малого бізнесу), і діє в інтересах малого бізнесу України.

Тел: 097 774 6347

e-mail: ivano-frankivsk@bisc.org.ua

5. Київ

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Києві, заснований на базі Київської торгово-промислової палати, надає підприємцям інформацію про нові можливості для бізнесу, наявні регіональні та міжнародні програми підтримки МСП, у т.ч. з ЄБРР (грантова підтримка та пряме фінансування); організовує бізнес-заходи для МСП, торговельні місії, зустрічі B2B з потужним нетворкінговим компонентом, тренінги, семінари, конференції.

Тел.: (044) 4820440

e-mail: kyiv@bisc.org.ua

6. Краматорськ

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Краматорську, заснований на базі Донецької торгово-промислової палати, сприяє підвищенню конкурентоспроможності бізнесу на внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом надання комплексу послуг та представлення інтересів бізнесу.

Тел: 050 460-77-79

e-mail: kramatorsk@bisc.org.ua

сайт: www.donetskcci.com

7. Кропивницький

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Кропивницькому заснований на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати. Загальною метою є сприяння сталому економічному розвитку в Україні завдяки росту компаній, збільшенню можливостей для працевлаштування та регіональному процвітанню.

Тел.: (0522) 351856

e-mail: kropyvnytskyi@bisc.org.ua

8. Львів

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Львів заснований на базі агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks і є платформою з доступом до широкого кола послуг підтримки бізнесу для підприємців – як початківців, так і для середніх та великих бізнесів.

Тел: 067 67 47 012

e-mail: lviv@bisc.org.ua

сайт: www.ppv.net.ua

9. Миколаїв

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Миколаєві заснований на базі Миколаївського регіонального центру підтримки бізнесу. Центр сприяє підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу Південного регіону на внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом надання високоякісних консалтингових, освітніх та інформаційних послуг.

Тел.: 512 47-84-38

e-mail: mykolaiv@bisc.org.ua

10. Одеса

Центр інформаційної підтримки бізнесу, м. Одеса, заснований на базі Одеської регіональної торгово-промислової палати.

Тел.: 38 (048) 729-32-03, 38 (067) 484-82-26

e-mail: odesa@bisc.org.ua

сайт: www.orcci.odessa.ua

11. Рівне

Центр інформаційної підтримки бізнесу в м. Рівне заснований на базі Smart People. Допомагає власникам та керівникам компаній вирішувати складні виклики та проблеми. Для цього залучає найкращих експертів-практиків у функціональних напрямках розвитку бізнесу - стратегія, маркетинг, фінанси, продажі, сервіс, ощадливе виробництво, бізнес-процеси, управління персоналом, дизайн-мислення.

Тел.: +380677165407

e-mail: rivne@bisc.org.ua

12. Суми

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Суми заснований на базі ГО "Рада молодих вчених". Місія центру – бути платформою для поширення знань, розвитку компетенцій, забезпечення ефективних комунікацій та стимулювання консолідаційних процесів у середовищі малого та середнього бізнесу з метою підвищення його конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку.

Тел.: +380542665058

e-mail: sumy@bisc.org.ua

13. Харків

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Харкові, заснований на базі Харківської торгово-промислової палати, створений для сприяння розвитку бізнесу шляхом проведення навчальних та комунікаційних заходів.

Тел.: (057) 751-99-46

e-mail: kharkiv@bisc.org.ua

14. Хмельницький

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Хмельницькому заснований на базі ГО "Громадський рух "Нова економічна політика". Метою організації є сприяння загальному соціально-економічному розвитку регіонів та територіальних громад України в реаліях нового євроінтеграційного курсу країни.

Тел.: 068 007 00 88

e-mail: khmelnytskyi@bisc.org.ua

15. Чернігів

Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Чернігові, заснований на базі Чернігівської регіональної ТПП, об'єднує середній і малий бізнес, великі підприємства, громадські та освітні організації. Місія центру — створення сприятливих умов для розвитку підприємництва регіону, захист інтересів ділового співтовариства, розвиток прямих зв'язків з партнерами за кордоном в галузі економіки і торгівлі.

Тел.: (0462) 677 732

e-mail: chernihiv@bisc.org.ua

сайт: www.chamber.cn.ua

Матеріал підготовлено за інформацією з джерел:

https://djerela.com.ua/news/truskavets/turistichniy-brend-ta-yak-rozviivati-maliy-seredn-y-b-znes-m-zhna-rodniy-turistichniy-forum-dn-ster-1

https://www.unian.ua/economics/other/10568118-yebrr-ta-yes-rozvivayut-eksportniy-potencial-ukrajinskih-meblevikiv.html

https://www.bisc.org.ua/

https://buduysvoe.com/publications/instrukciya-dlya-otrymannya-grantu

Леся Дідківська