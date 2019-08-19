Шахта "Південнодонбаська" знову запрацювала

На Донеччині ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» після трьох тижнів простою запрацювало у звичному режимі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«ДП «ШУ «Південнодонбаське № 1» після 3-х тижнів простою працює у звичному режимі. Керівництву підприємства вдалося врегулювати ситуацію щодо знеструмлення шахти, про що було повідомлено на загальних зборах робітників, які відбулися 16 серпня. З 17 серпня копальня працює у звичному режимі», - написав лідер профспілки.

Він нагадав, що з 30 липня енергопостачання шахти було частково обмежене у зв’язку з накопиченою заборгованістю за 2016 і 2018 рр. у розмірі 132 млн грн. З 15 серпня енергопостачання ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» мало бути повністю припинене на вимогу постачальника ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

«Знеструмлення призвело б до затоплення шахти. Працівники копальні, стурбовані подальшою долею свого підприємства, готувалися до акції протесту», - підкреслив Волинець.

Він додав, що наразі питання вирішене, після 3-х тижнів простою підприємство знову запрацювало у звичному режимі, вугілля добувається, подаються порожні вагони для його відвантаження.

Проте заборгованість із заробітної плати на підприємстві досі існує, проінформував Волинець.

Фото: Михайло Волинець, Фейсбук