Укргазбанк запустив онлайн-сервіс поповнення кредитних карток без комісії

Державний Укргазбанк запустив онлайн-сервіс із поповнення кредитних карток без комісії та з картки будь-якого українського банку.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі фінустанови.

«Укргазбанк постійно розширює перелік сервісів, якими клієнти банку можуть скористатися дистанційно. Наразі впроваджено онлайн-сервіс поповнення кредитних карток безпосередньо на сайті банку – без комісії та з картки будь-якого банку», - повідомив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Як зазначили у пресслужбі, новий сервіс дозволяє поповнювати кредитні картки Укргазбанку з платіжних карток будь-якого українського банку без додаткових витрат та комісій, у будь-який час та в будь-якій країні світу.

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Наголошується, що особливу увагу банк приділив безпеці проведення онлайн-транзакцій: всі без винятку платежі здійснюються за технологією 3D Secure, що забезпечує максимальний рівень безпеки операцій.

Щоб скористатися новим сервісом, потрібно перейти на сторінку сайту «Поповнення кредитних карток без комісії», заповнити необхідні поля онлайн-форми та підтвердити переказ.