У Запорізькій області в селі Нове (Токмацький район) знаходиться найбільший у світі кизиловий сад. Його площа — 14 га. Зараз там завершується збір врожаю. Запорізьку ягоду вже можна купити в київських супермаркетах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кизиловий сад в Новому посадили в 2013 році. Місце для нього спеціально не підбирали, просто у засновника саду - Сергія Ольшанського там була земля, на якій він вирішив вирощувати кизил.

У Запорізькій області збирають урожай кизилу / Фото: 061.ua

«Раніше там був старий сад. За ним ніхто не стежив, 20 років, він був занедбаним. Старі дерева прибрали, нові висадили. Зараз площа саду становить близько 14 га, в ньому росте 12 000 дерев», - розповідає фермер Сергій Ольшанський.

Запорожці вирішили вирощувати органічний кизил, тобто без використання хімічних добрив, через що дерева вимагають особливого догляду.

«Буває і хворіють. Одного разу довелося висаджувати 3000 нових молодих дерев», - зізнається засновник саду і додає, що зараз всі дерева прижилися і дають урожай.

Цього року збирати кизил почали з 19 липня. Вже зібрали 10 тонн ягід.

Деякий час тому Ольшанський створив торгову марку Famberry, під якою випускає кизилову продукцію: компоти, варення, морс, соуси, пастелу. В цьому році вперше запорізьку ягоду можна побачити на прилавках супермаркетів. Першу партію вже відвантажили в магазини «Гуд Вайн», «Новус» та «Ашан».

Кизил називають шайтановою ягодою або чоловічою ягодою, він має безліч лікувальних властивостей. Тому у планах запорізького фермера налагодити виробництво настоянок, вина, а також застосовувати кизил в медицині і косметології.