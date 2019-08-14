Українські лісівники вивчають словацький досвід переробки деревини

Досвід Словаччини у переробці деревини є корисним для України.

Про це йшлося під час візиту до Словацької Республіки делегації українських лісівників на чолі з заступником голови Державного агентства лісових ресурсів Володимиром Бондарем, повідомляє пресслужба Держлісагентства.

«Зараз на складах державних лісогосподарських підприємств накопичується майже один мільйон кубометрів деревини, яка не реалізовується. Майже 70% це дров’яна деревина. І потрібно знаходити шляхи вирішення цієї проблеми», - сказав український посадовець.

Під час візиту українські представники відвідали Mondi SCP в Ружомбероку – це один з найбільших заводів Mondi та найбільший у країні інтегрований комбінат з виробництва паперу та целюлози. Деревина на цей завод надходить із сертифікованих лісів зі сталим управлінням за системою FSC, а також системою PEFC.

Під час спілкування з представниками фірми було обговорено питання залучення інвестицій в переробку дров’яної деревини.

Окрім того, українська делегація побувала на нижньому складі в обласному підрозділі державного підприємства «Ліси Словацької Республіки», де ознайомилися з процесом обліку та маркування заготовленої деревини.

Українські лісівники під час візиту також обговорять питання співпраці з представниками Генеральної дирекції ДП «Ліси Словацької Республіки» та Національного лісового центру.

Візит відбувається в межах співпраці у сфері лісового господарства, що передбачено Меморандумом між Держлісагентством України та держпідприємством «Ліси Словацької Республіки».

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Як нагадують у Держлісагентстві, в Україні розвиток отримала лісова сертифікація за міжнародною схемою Лісової опікунської ради (Forest Stewardship Council, FSC) – міжнародної некомерційної неурядової організації, метою якої є просування відповідального управління лісами в усьому світі. Станом на серпень 2019 року в Україні 4,39 мільйони гектарів лісів сертифіковано.

Лісогосподарськими підприємствами, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, запроваджено 100-відсотковий облік усієї заготовленої та реалізованої деревини у Cистемі електронного обліку деревини (ЕОД), а це 73% всіх лісів України. Доступ до електронного обліку надано поліції та Службі безпеки України, які можуть у режимі реального часу контролювати, як відбувається заготівля деревини по кожному об’єкту.

Фото: dklg.kmu.gov.ua