Нафтогаз у серпні знижує ціну для населення

НАК "Нафтогаз України" у серпні знизить ціну газу для населення на 5,1% - до 4 653,54 грн за 1 тис. кубометрів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

"Нафтогаз розрахував нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в серпні. Відтак, ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у серпні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 653,54 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ та транспортних витрат). Порівняно з липнем вартість газу зменшиться на 5,1%", - зазначили у Нафтогазі.

Однак кінцева ціна газу в регіонах України, як нагадали у Нафтогазі, залежатиме від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу.

Загалом із квітня цього року ціна, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знизилася на 25,4%.

Нова ціна розрахована відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 року №293 "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року №485, яка застосовується з 01.06.2019).

Постанова Уряду №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року – компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – за нею і була визначена вартість газу на серпень.

Як повідомлялося, в уряді заявили, що найнижчою на серпень виявилася ціна газу від Нафтогазу для комерційних споживачів. В уряді вважають, що у серпні ціна газу для населення має становити 4 640 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ).