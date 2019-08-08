Зеленський легалізує казино

Президент України Володимир Зеленський має намір легалізувати азартні ігри, а саме роботу казино у п’ятизіркових готелях.

Про це він заявив у виступі на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п’ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом (із турецьким бізнесом - ред.), - сказав Глава держави.

Він наголосив, що бажає бачити у представниках турецького бізнесу не конкурентів, а партнерів. “Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі”, - закликав він присутніх.

Після виходу Президента України із зали, де він мав виступ, його тісним колом обступили представники бізнесу, різних турецьких компаній, які хотіли представитися особисто.

Як повідомляв Укрінформ, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Турецької Республіки. В Анкарі відбулися вже переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. Крім того, у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться зі Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Фото: Ольги Будник