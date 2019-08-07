Під Харковом на кошти Світового банку будують новий сміттєпереробний комплекс

Новий сміттєпереробний комплекс вартістю понад 40 млн дол. будують на території діючого з 2004 року Дергачівського полігону твердих побутових відходів, що під Харковом.

Коментар кореспонденту Укрінформу надав директор комунального підприємства "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міськради Юрій Суярко.

"Генеральний підрядник будівництва - ​​польська компанія, яка перемогла у тендері, а кошти в загальній сумі понад 40 млн дол. надав у кредит Світовий банк. Будівництво нового комплексу здійснюється поряд зі старим полігоном, який діє з 2004 року та потужностей якого вже бракує для Харкова", - зазначив Юрій Суярко.

За його словами, перша черга нового комплексу вже підходить до завершення і буде введена в експлуатацію у жовтні цього року: "Паралельно на промисловому майданчику продовжується будівництво допоміжних будівель, включаючи системи збору та очистки фільтрату".

"Після цього розпочнеться будівництво другої черги комплексу - з конвеєрами та сортувальними лініями. Новий полігон буде повністю готовий у вересні-жовтні 2020 року та зможе приймати відходи протягом 15 років", - додав Суярко.

За його словами, до того моменту старий полігон ТПВ буде рекультивований і підготовлений до видобутку біогазу. "Виконавець робіт - турецька компанія. Вона встановить над полігоном так звану геомембрану з метою перешкоджання витоку шкідливого газу та побудує 37 свердловин для його видобутку. Далі газ буде генеровано у електроенергію, яку ми зможемо реалізовувати по "зеленому" тарифу оператору ринку електроенергії. Отримані гроші підуть на погашення "тіла" кредиту та відсотків", - пояснив Суярко.

За його словами, будівництво нового комплексу здійснюється за європейськими технологіями: "Ніяких неприємних запахів не буде, екологічна обстановка відповідатиме всім санітарним нормам".

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Як повідомляв Укрінформ, у 2004 році у Дергачівському районі Харківської області побудовано на той час суперсучасний полігон ТПВ, розрахований на 15 років захоронення відходів. Загальна сума будівництва - близько 4 млн дол., а гроші було надано з бюджету міста.