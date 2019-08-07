Під Харковом на кошти Світового банку будують новий сміттєпереробний комплекс

Під Харковом на кошти Світового банку будують новий сміттєпереробний комплекс

Укрінформ
Новий сміттєпереробний комплекс вартістю понад 40 млн дол. будують на території діючого з 2004 року Дергачівського полігону твердих побутових відходів, що під Харковом.

Коментар кореспонденту Укрінформу надав директор комунального підприємства "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міськради Юрій Суярко.

"Генеральний підрядник будівництва - ​​польська компанія, яка перемогла у тендері, а кошти в загальній сумі понад 40 млн дол. надав у кредит Світовий банк. Будівництво нового комплексу здійснюється поряд зі старим полігоном, який діє з 2004 року та потужностей якого вже бракує для Харкова", - зазначив Юрій Суярко.

За його словами, перша черга нового комплексу вже підходить до завершення і буде введена в експлуатацію у жовтні цього року: "Паралельно на промисловому майданчику продовжується будівництво допоміжних будівель, включаючи системи збору та очистки фільтрату".

"Після цього розпочнеться будівництво другої черги комплексу - з конвеєрами та сортувальними лініями. Новий полігон буде повністю готовий у вересні-жовтні 2020 року та зможе приймати відходи протягом 15 років", - додав Суярко.

За його словами, до того моменту старий полігон ТПВ буде рекультивований і підготовлений до видобутку біогазу. "Виконавець робіт - турецька компанія. Вона встановить над полігоном так звану геомембрану з метою перешкоджання витоку шкідливого газу та побудує 37 свердловин для його видобутку. Далі газ буде генеровано у електроенергію, яку ми зможемо реалізовувати по "зеленому" тарифу оператору ринку електроенергії. Отримані гроші підуть на погашення "тіла" кредиту та відсотків", - пояснив Суярко.

За його словами, будівництво нового комплексу здійснюється за європейськими технологіями: "Ніяких неприємних запахів не буде, екологічна обстановка відповідатиме всім санітарним нормам".

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Як повідомляв Укрінформ, у 2004 році у Дергачівському районі Харківської області побудовано на той час суперсучасний полігон ТПВ, розрахований на 15 років захоронення відходів. Загальна сума будівництва - близько 4 млн дол., а гроші було надано з бюджету міста.

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