Кожну восьму тонну українського меду збирають на Житомирщині – ОДА

Житомирщина є лідером у державі з виробництва меду, а кожна восьма його тонна збирається із пасік області.

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

«Кожна восьма тонна українського меду збирається саме з пасік Житомирської області. Усі бджологосподарства регіону виробляють до 8 тисяч тонн меду на рік. Житомирщина є лідером з виробництва меду та різноманітної продукції бджільництва», - йдеться у повідомленні.

За інформацією департаменту агропромислового розвитку та економічної політики ОДА, середня продуктивність пасік на Житомирщині становить 41 кг меду з бджолородини. Натомість по Україні цей показник не вищий за 24 кг.

Так, у розрахунку на одного жителя області припадає 6,3 кг меду, тоді як науково обґрунтована норма споживання становить 1,1 кг на рік.

«Забезпеченість жителів області цим продуктом більша у 6 разів порівняно з іншими областями», - констатують у департаменті.