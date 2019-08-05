Як київські зарплати інфляцію обігнали

Доходи працюючих киян, як і решти українців, ростуть швидше, ніж інфляція. А нас все ще намагаються переконати, що Україна — найбідніша країна Європи

Департамент економіки та інвестицій КМДА відзвітував, що перше півріччя 2019 року демонструвало позитивні тенденції соціально-економічного розвитку в столиці. Зокрема, порадував ріст середньомісячної заробітної плати, яка перетнула межу у 15 тисяч грн (в еквіваленті майже $600). А це означає, що столичні зарплати услід за загальноукраїнськими вийшли на докризовий рівень. Також за словами директорки Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталії Мельник, в Києві збільшився оборот роздрібної торгівлі, експорт товарів та обсяги будівельних робіт. Побічно, це теж свідчить, що грошей у киян таки побільшало.

А дві країни ЄС вже позаду

Київ крокує “в ногу” з усією країною в частині збільшення доходів громадян. Так, за даними Держстату, у першому півріччі в Україні середня зарплата в червні встановила новий максимум у гривневому еквіваленті - 10 783 грн. У Києві ж за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві - середня зарплата сягнула 15 183 грн, що на 18% перевищує показник аналогічного періоду минулого року і майже у 3,8 рази вище рівня мінімальної заробітної плати в столиці (4173 грн). Разом із тим, до 6,7% скоротився в Києві і рівень безробіття (в цілому по Україні він залишається на рівні 9,6%).

“Середня зарплата в Україні перевищила 410 доларів! У Києві - 600 доларів! А як ми всі з вами знаємо цифри ці залежно від регіону потрібно множити на 1,5-2,0, тому що є ж ще і "неофіційна", - зазначив у своєму дописі в ФБ економіст Михайло Кухар.

Порівнюючи українські зарплати з зарплатами в інших країнах за останніми даними світового зарплатного рейтингу, економіст звернув увагу, що станом на червень 2019 року ми вже випереджаємо дві країни ЄС (Сербію і Македонію) та 7 країн колишнього СРСР - Молдову, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Азербайджан, Вірменію і хвалену Грузію. Від Росії і Білорусі відстаємо відповідно на 50 і 100 доларів.

Інфляція просто не встигає!

Цікаво, що маючи більше доходів, кияни стали активніше реалізовувати свою купівельну спроможність - столична торгівля останнім часом впевнено демонструє позитивні показники.

Зокрема, оборот роздрібу за перше півріччі в Києві зріс на 14,4%, а експорт та імпорт товарів – на 21,4% та 11,6% відповідно (хоча в цілому експортно-імпортне сальдо залишається від’ємним, але це вже питання до стратегії економічного розвитку столичної економіки — Авт.).

При цьому жителі столиці майже вдвічі активніше купували непродовольчі товари, аніж харчі. Так, обсяг продажу непродовольчих товарів у січні–березні 2019 р. в порівнянних цінах збільшився проти січня–березня 2018р. на 19%, у той час, коли обсяг продажу продовольчих товарів відповідно зріс лише на 9,7%. Таким чином можемо спостерігати збільшення частки непродуктового кошика у покупках киян, що підтверджує реальне збільшення доходів киян.

І якщо хтось зауважить про “поїдання” цих доходів інфляцією, то маємо розчарувати скептиків - на споживчому ринку Києва у червні 2019 р. ціни знизилися на 0,8%, а з початку року зросли лише на 4,6%. Тобто темпи росту зарплат на той же період майже втричі випереджують темпи знецінення товарів!

Та навіть якщо порівняти купівельну спроможність за показником “доларової” інфляції, то й тут ситуація виглядає досить втішно. Так, у 2018 році доларова інфляція становила 13%, а ріст зарплат киян “у доларах”, за нашими підрахунками, близько 24%.

І взагалі, за словами Михайла Кухара, умовний долар сьогодні "дорожче" ніж навіть у докризовий період 11 років тому. Тому “середньому” українцю, зокрема і жителю столичного регіону, нема чого бідкатися — його доходи останніми роками за всіма показниками реально ростуть так, що ніяка інфляція їх не встигає з’їдати.

Марина Нечипоренко, Київ