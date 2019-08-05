Аналітики прогнозують зростання долара до гривні

На поточному тижні очікується зростання курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися за 25,8 /26,2 грн.

Про це йдеться у прес-релізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,8 / 26,2 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що минулого тижня долар розвернувся, перейшовши від падіння до зростання. Долар подорожчав до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-2,0%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 25,44 грн до 25,54 грн (+ 0,4%). Тим часом, у колах економічного керівництва країни триває дискусія про можливість і необхідність втручання в курсоутворення.

Як повідомляв Укрінформ 31 липня міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не докладає достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні. Станом на 31 липня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 25,08 гривні за долар; курс у банках становив у середньому 24,8/25,1 гривні за долар. За останні 2 місяці, з початку червня 2019 року, курс долара знизився на 2 гривні.