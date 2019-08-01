Нацбанк “переїхав” на новий сайт

Нацбанк запустив новий сайт замість «старого», який був створений ще на початку сторіччя.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Національний банк запустив новий сайт замість «старого», який був створений ще на початку 2000-х", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що більше уваги на сайті приділено візуалізації, зокрема є інтерактивні графіки з показниками та їхньою динамікою. На сайті працює наскрізний пошук.

Усі цифри за усіма темами консолідовані у єдиному розділі «Статистики».

“Декілька ключових фактів про новий сайт: ключові показники — інфляція, курс, облікова ставка, міжнародні резерви – доступні відразу на головній сторінці. На сайті використані нові тренди у дизайні, а сам дизайн є адаптивним. Сайт відображається на усіх пристроях”, - підкреслили у НБУ.