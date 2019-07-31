На СЕТАМі продають високовольтну лінію електропередач за 79 мільйонів

На OpenMarket продається високовольтна лінія електропередач у Сумській області за 79 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) , що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державна виконавча служба продає через OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) високовольтну лінію електропередач довжиною 92,8 км, що знаходиться на території Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що високовольтна лінія електропередач ВЛ-330 кВт довжиною 92,8 км, до складу якої входять 329 опор зі допоміжним обладнанням та обладнанням підстанцій № 5 і № 6 ОРУ 330 ПС "Суми-Північна", знаходиться на території Сумської області.

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Площа земельних ділянок під опорами – 13 950 кв. метрів.

«ВЛЕП є цікавою пропозицією для енергорозподіляючих компаній», - зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.