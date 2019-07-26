Цьогоріч з обігу вилучили 251 тисячу фальшивих банкнот євро

У першій половині 2019 року з обігу було вилучено близько 251 тисячі підроблених банкнот європейської валюти.

Такі інформація оприлюднена на сайті Європейського Центробанку.

«Близько 251 000 підроблених євро-банкнот були вилучені з обігу у першій половині 2019 року, що на 4,2% менше, ніж у другій половині 2018 року, та на 16,6 відсотка менше, ніж у першій половині минулого року. Євро залишається валютою, яка викликає довіру. Ймовірність отримати підробку є дуже малою, адже кількість підробок залишається дуже низькою у порівнянні з кількістю справжніх банкнот, які знаходяться в обігу… Зараз в обігу перебувають понад 22 мільярди євро-банкнот на загальну вартість у 1,2 трильйона євро», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: НБУ видав ще одну ліцензію на переказ коштів у нацвалюті

Найбільша кількість підробок – 54,2%, - припадає на купюри номіналом у 50 євро, ще 27,9% від загальної кількості підробок – купюри у 20 євро, на третій позиції – купюри у 100 євро, на які припадає 10,4% підробок. При цьому кількість фальшивих банкнот великого номіналу у 200 та 500 євро залишається низькою – 1,4 та 1,5 відсотка відповідно.

Більшість підробок – 97,2%, - виявлено у країнах Єврозони, ще 2,1% - у країнах ЄС, які не входять до зони обігу євро. На решту країн світу припадає лише 0,7 виявлених фальшивих банкнот євро.