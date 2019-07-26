Гройсман: Ми спокійно увійдемо в опалювальний сезон

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що незважаючи на можливі дії Росії, Україна спокійно увійде в наступний опалювальний сезон.

Про це глава українського уряду написав у Twitter.

"Газ і опалювальний сезон. Три роки поспіль ми планово входили в зиму без жодних криз. Зараз маємо вже понад 15 млрд кубометрів газу в сховищах, до жовтня буде 20 млрд кубів. І що б Росія не надумала, ми спокійно увійдемо в наступний опалювальний сезон", - зазначив Гройсман.

За даними "Нафтогазу України", у підземних сховищах газу станом на 26 липня накопичили уже 15,3 млрд кубометрів газу.

Як повідомлялося, Україна планує закачати до початку опалювального сезону 20 млрд кубометрів газу.