Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку "Національний Кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ "Банк Національний Кредит" до 31 серпня 2020 року.

По це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 17 липня 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Банк Національний Кредит" з 1 вересня 2019 року до 31 серпня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2015 року Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Національний Кредит". Як зазначили у НБУ, банк не зміг виконати план фінансового оздоровлення.