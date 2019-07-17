ФГВО зробить чергову спробу продати активи 21 банку-банкруту

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сформував чергові два мегапули з активів, які виставлялися на продаж у складі 1-1,5-мільярдних пулів, але так і не були продані. Торги відбудуться 6 і 14 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування сформував чергові два мегапули, що включають в себе активи, які виставлялися на торги у складі 1-1,5-мільярдних пулів, але не були викуплені. Мегапули було сформовано за календарним підходом. До їх складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість та нерухоме майно", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що 6 серпня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу стартовою ціною 392,25 млн грн, що складається з активів 21 неплатоспроможного банку, а саме: АТ «Дельта Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «Радикал Банк», ПАТ «Банк «Київська Русь», АТ «НК Банк», ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ КБ «Євробанк», ПАТ «Банк Камбіо», АТ "Імексбанк", ПАТ "КБ "Інвестбанк", ПАТ "Укрбізнесбанк", ПАТ «Банк Національний Кредит», ПАТ «ВБР», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «БГ Банк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ Банк «Траст», ПАТ «Діамантбанк» та ПАТ «Банк Михайлівський».

Кожен актив раніше виставлявся на торги від 2 до 21 разів. Середня прострочка по всіх кредитах - близько 6,5 року.

Продаж другого пулу призначений на 14 серпня 2019 року за стартовою ціною 410,14 млн грн. Це пул складається з активів 12 неплатоспроможних банків, а саме: АТ «Банк «Фінанси та Кредит», АТ «Дельта Банк», АТ "Імексбанк", ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Енергобанк», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «Радикал Банк», ПАТ "Укрбізнесбанк", ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ "Банк "Траст".

Кожен актив раніше виставлявся на торги від 2 до 19 разів. Середня прострочка по всіх кредитах - близько 6,4 року.