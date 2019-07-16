Фонд гарантування продав активи банків, що ліквідуються, на 61 мільйон

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на минулому тижні продав активи банків, що ліквідуються, на 60,79 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 60,79 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Із них на суму 27,87 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 32,70 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,21 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 4,15 тис. грн від реалізації монет та банківських металів і 4,14 тис. грн від продажу дебіторської заборгованості.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні планував продати активи банків, що ліквідуються, на 3,3 млрд грн.