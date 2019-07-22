Аналітики прогнозують незначне зниження долара до гривні

Поточного тижня очікується незначне зниження долара до гривні, готівковий долар в банках може торгуватися за 25,6/25,9 гривні.

Про це йдеться у пресрелізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначного зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень поблизу 25,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,6/25,9 грн", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що минулого тижня офіційний курс долара до гривні ще показав зростання, на інших же сегментах валютного ринку долар знизився на 0,2-0,6%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 25,76 грн до 25,82 грн (+ 0,2%).

"Як і очікувалося, попередні підсумки підрахунку голосів на дострокових виборах до Верховної Ради не принесли сюрпризів. Результати в достатньо високій мірі збігаються як з підсумками вчорашніх екзит-полів, так і з даними попередніх соцопитувань. Гривня відреагувала на ці дані досить впевнено, долар з п'ятниці подешевшав на міжбанку та готівковому ринку на 5-10 копійок", - додають в Альпарі.