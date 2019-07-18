Мінрегіон планує повністю реформувати ДАБІ

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства створили робочу групу з розробки концепції повного реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це заявив заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе, повідомляє пресслужба міністерства.

"Зараз ми серйозно зайнялися повним реформуванням ДАБІ – Державної архітектурно-будівельної інспекції. Ця система все ще дуже корумпована – там зберігаються старі правила і процедури, немає ефективного механізму здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. Ми створили робочу групу, куди увійшли одні з кращих фахівців неурядових організацій — BRDO, IDLO, TAPAS, Реанімаційного пакету реформ, Конфедерації будівельників та інших. По-перше, плануємо провести повний аудит повноважень і організаційної структури ДАБІ – повністю перезавантажити цю систему, створити ефективні електронні сервіси", - підкреслив Парцхаладзе.

Він розповів, що також планується вдосконалити систему надання адміністративних послуг, посилити відповідальність за порушення у містобудівній діяльності для виконавців, запровадити ефективний контроль за діяльністю експертних організацій, модернізувати Єдиний реєстр документів у будівельній сфері, запровадити систему громадського контролю за містобудівною діяльністю та провести інформаційну компанію про діяльність ДАБІ.

За його словами, також значною проблемою, що потребує вирішення, залишається процедура видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією дозволів на будівництво. Парцхаладзе наголосив, що 50% відмов у отриманні дозволів не мають чіткої аргументації, а з іншого боку ті проєкти, на які дозволи надаються, мають значні порушення. Саме тому у Мінрегіоні планують підвищити особисту відповідальність посадових осіб за правопорушення у містобудівній галузі.

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Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр України — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що Сергій Кузьмін не пройшов випробувальний термін на посаді голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.