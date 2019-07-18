Майданчик електронних торгів ProZorro запустив перший державний онлайнмагазин.

Про це повідомляється на сторінці ProZorro у Facebook.

"В Prozorro з'явився новий інструмент, який ще швидше і простіше за допорогові закупівлі та звіти про укладені договори. Запрошуємо замовників, яким необхідно закупити прості товари на невеликі суми зробити це в Prozorro Market — першому державному онлайнмагазині", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Prozorro, онлайнмагазин має низку переваг, які розраховані на професійних замовників.

Так, Prozorro Market дозволяє здійснювати купівлю товарів без оголошення тендеру, як в звичайному інтернетмагазині: обрати товар через каталог, покласти у "кошик" та очікувати на доставку.

Усі постачальники, які розмістили свій товар у Prozorro Market вже пройшли кваліфікацію адміністраторів каталогу (ДУ “Професійні закупівлі” чи ДП “Медичні закупівлі України” в залежності від типу продукції). Замовнику не потрібно проводити відбір та процедуру кваліфікації.

Водночас, зазначчається, що Prozorro Market матиме певні особливості торгівлі.

"Постачальники в Prozorro Market мають розуміти особливості закупівель за державні кошти, та бути готовими укладати договори і працювати на умовах післяоплати. Протягом тижня постачальник відправить ваше замовлення", - йдеться в повідомленні.

Проте, обіцяють в Prozorro, бюрократичні перепони будуть відсутні.

"Під час замовлення система сама сформує чернетку звіту про укладений договір. Чернетку звіту можна буде опублікувати після укладання договору", - зазначається в повідомленні.

Prozorro Market є офіційним інструментом системи електронних публічних закупівель Prozorro, який діє на підставі наказу ДП “ПРОЗОРРО” №16 і листа-роз'яснення Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.