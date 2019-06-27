Ефект від аукціонів на ProZorro перевищив 17,5 мільярда - МЕРТ

Ефект від електронних аукціонів на ProZorro.Продажі за час його існування вже перевищив 17,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на своїй сторінці у Facebook.

"Цього тижня ProZorro.Продажі виповнюється 3 роки! За цей час прозорі аукціони заробили для держави понад 17,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що з цієї суми (17,5 млрд грн) 82,5% - активи банків-банкрутів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 16,9% - майно державних та комунальних підприємств. 0,1% - оренда, адже на сьогодні на ProZorro.Продажі можно орендувати все: від приміщень та вагонів до проведення заходів та облаштування атракціонами парків відпочинку та 0,4% - комерційні торги.

На третьому році роботи ProZorro.Продажі в Україні розпочалася мала приватизація, яка менш ніж за рік поповнила бюджети держави і громади на 1,17 млрд грн.

В системі вже відбулися майже 1000 успішних аукціонів з продажу об’єктів по всій країні. З яких ФДМУ отримає понад 510 млн грн, а муніципалітети більш як 660 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 24 червня 2016 року Мінекономрозвитку, Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та Трансперенсі Інтернешнл Україна уклали Меморандум щодо намірів співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації активів неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються. Документ передбачав, що ТІ Україна має створити електронну торгову систему для реалізації майна банків-банкрутів та забезпечувати її підтримку. Пілотний проект показав високу результативність, електронна торгова система ProZorro.Продажі функціонує успішно.

У квітні 2018 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зареєструвало державне підприємство “Прозорро Продажі”. Таким чином реформа державних продажів остаточно перейшла на новий, державний рівень.

На початку січня 2019 року було затверджено склад наглядової ради Державного підприємства “Прозорро.Продажі”.