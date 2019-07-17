Фонд гарантування вкладів отримав нового керівника

ФГВФО 16 липня 2019 року задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням директора - розпорядника Фонду Костянтина Ворушиліна та призначила на його місце Світлану Рекрут.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"16 липня 2019 року адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у зв’язку із наближенням до кінця п’ятирічного строку, визначеного Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням 17 липня 2019 року директора - розпорядника ФГВФО Ворушиліна Костянтина Миколайовича. Також своїм рішенням адміністративна рада з 18 липня 2019 року призначила директором-розпорядником ФГВФО Рекрут Світлану Валеріївну", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Ворушилін працював директором-розпорядником Фонду гарантування з 2014 році. До цього він 11 років очолював банк "Мрія", поки той не був проданий російському ВТБ у 2007 році. Після цього Ворушилін деякий час керував фінансово-інвестиційною діяльністю корпорації "Богдан", а у 2008-2014 роках очолював наглядову раду ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”.

Фото з сайту epravda.com.ua