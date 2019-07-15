В Україні реформують систему товарних бірж за кращими світовими стандартами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі підписали Меморандум щодо спільних зусиль із розбудови в Україні сучасної моделі організованої торгівлі товарними активами.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

"В рамках досягнутих домовленостей Мінекономрозвитку, зокрема, сприятиме створенню інфраструктури, яка забезпечуватиме учасників товарних ринків України надійною, прозорою та ефективною торговельною інфраструктурою; залученню фінансових та/або стратегічних інвесторів для створення сучасної торгової, клірингової та розрахункової інфраструктури товарного ринку та ринку деривативів в Україні; досягненню синергії в управлінні ризиками біржової торгівлі товарами та деривативами", - йдеться в повідомленні.

Екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, коментуючи підписання меморандуму, зазначив: «В Україні зареєстровано близько 600 бірж, проте це зовсім не свідчить про розвинуті товарні ринки. Використовуючи кращий світовий досвід, Мінекономрозвитку та НКЦПФР сприятимуть розбудові ефективної інфраструктури для прозорої торгівлі товарними активами. Планується залучити до процесу учасників ринку та міжнародних партнерів».

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Відповідно до меморандуму НКЦПФР продовжить розвивати пост-торговельну інфраструктуру ринків капіталу, яка в перспективі зможе використовуватись також біржовим товарним ринком. Зокрема, через законодавче запровадження концепції неттінгу (повне або часткове припинення зобов’язань щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом взаємного заліку зобов’язань), системи пред-трейд та пост-трейд звітності за операціями з базовими активами, впровадження процедур авторизації ключових інфраструктурних об’єктів та нагляду за їх діяльністю з метою протидії маніпулюванню та іншим зловживанням на ринках.