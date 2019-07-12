Укрхімтрансаміак закупив у Росії неробоче обладнання на 8,5 мільйона - СБУ
Укрінформ
Співробітники СБУ викрили факт розтрати 8,5 млн грн під час закупівлі обладнання державним підприємством «Укрхімтрансаміак».
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
"Оперативники спецслужби задокументували, що у 2013 році керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії, яке не відповідає технічним вимогам і не може бути встановленим на аміакопроводі", - йдеться у повідомленні.
За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитків на 8,5 млн грн.
Слідчі СБУ оголосили колишньому заступнику директора ДП «Укрхімтрансаміак» підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Фото: ssu.gov.ua