Засновник і кінцевий бенефіціар “Богдана” Гладковський знову очолив корпорацію

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський повернувся до керівництва автомобільною корпорацією “Богдан”, яку очолював з моменту її створення й до початку роботи на державній службі.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі корпорації “Богдан”.

“Гладковський після майже 5 років на держслужбі знову повернувся до керівництва корпорацією, засновником і кінцевим бенефіціаром якої він є, та буде керувати роботу імпортерських і дилерських підприємств і відповідати за стратегію автомобільних заводів у Луцьку та Черкасах”, - розповіли в корпорації.

Олег Гладковський керував корпорацією “Богдан” з моменту її створення у 2005 році й до початку роботи в РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2019 року Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО та з посади глави міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю у зв’язку зі скандалом про розкрадання в “Укроборонпромі”.