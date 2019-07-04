Затримка контейнерів на Одеській митниці призводить до недостач та псування

Експедитори та брокери скаржаться, що навмисна затримка контейнерів з товаром у тижневих чергах на Одеській митниці, призводить до недостач та його псування.

Про це на пресконференції в Укрінформі на тему: "Одеська митниця: чи має звідти піти "білий» бізнес?" сказала заступник директора ТОВ "Макотрейдінг" Вікторія Пікшрєнє, повідомляє кореспондент агентства.

"На сьогодні кожний десятий контейнер, що виїжджає з Одеської митниці, підлягає повному або частковому огляду чи відбору зразків. Це призводить до того, що товар приїжджає до імпортера несвоєчасно, часто пошкоджений чи в нетоварному вигляді", - сказала Пікшрєнє.

Вона зазначила, що дуже часто при відборі зразків на митниці, контейнер досить довго стоїть в очікуванні своєї черги, як правило відкритий, а це призводить до ризиків крадіжок, і як в підсумку, імпортер отримує неповноційний груз.