З початку року Укрзалізниця модернізувала 18 пасажирських вагонів

"З початку 2019 року Укрзалізниця капітально-відновлювальним ремонтом модернізувала 18 пасажирських вагонів. Ці вагони вже працюють на маршрутах у складі фірмових поїздів першого класу. Загалом цьогоріч таким ремонтом компанія планує відновити понад 50 вагонів", - зазначив Кравцов.

За його словами, серед оновлених вагонів - 4 плацкартні, 3 СВ, решта — купейні. «Після капітально-відновлювального ремонту ми отримуємо фактично новий вагон. Минулого року в такий спосіб оновили 118 вагонів, вони добре себе зарекомендували в експлуатації. Вартість модернізації одного вагона — 12-13 млн грн. Це вдвічі дешевше за придбання нового й дозволяє продовжити експлуатацію рухомого складу на половину його життєвого циклу, а саме на 14 років. До того ж, таким чином компанія реалізує програму імпортозаміщення, оскільки майже всі комплектуючі — вітчизняних виробників», — розповів Кравцов.

За інформацією Укрзалізниці, під час капітально-відновлювального ремонту змінюється інтер’єр салону вагона, міняють вікна, полиці, обладнання вагона. На вікнах встановлюють ролетні системи з вогнетривкої тканини, які захищають салон від потрапляння прямих сонячних променів. У купе встановлено по чотири розетки — для кожного пасажира окремо. Також встановлюються системи кондиціювання повітря та вакуумних туалетних комплексів.

Як повідомлялося, з вагонів після такого капітального ремонту цього року сформовано і з березня курсує поїзд №9/10 Маріуполь — Київ. Із модернізованих цьогоріч вагонів формуватимуться нові поїзди та поповнюватиметься кількість вагонів існуючих.