Укренерго звітує про старт ринку електроенергії в Україні

"Укренерго абсолютно і повністю технічно було готове до запуску ринку електричної енергії. Ми надали тисячі консультацій, допомогли сотням компаній виконати усі необхідні дії, щоб зареєструватися на платформі, оформити необхідні документи, подати заявки. Останні учасники подали заявки на приєднання до балансуючого ринку лише за пару годин до 1 липня. Але у цих складних умовах жодна компанія не була обмежена у своїх правах", - сказав Ковальчук.

За його словами, ДП "Оператор ринку" вчасно розпочав роботу ринку "на добу наперед" і успішно подолав проблеми, які виникали на внутрішньодобовому ринку.

"Технічно наша країна уже в ринку електричної енергії. Загалом усе працює, з чим я вас і вітаю", - наголосив очільник Укренерго.

Водночас він зазначив, що на ринку працюють фактори обмеженої конкуренції.

"Лише встановлення регулятором обмеження стримало наш ринок від надзвичайно високого росту цін. Певне зростання все одно відбувається. За кілька днів ми зможемо відзвітувати, наскільки реально зросла ціна на оптовому ринку електричної енергії. Проблематика із повноцінним запуском ринку допоміжних послуг, під який нормативна документація з'явилася лише минулого тижня, зараз демонструє серйозний дефіцит резервів в нічні години. Надійність енергосистеми уночі є зниженою, ми шукаємо варіанти, як це подолати", - прокоментував Ковальчук.

Він також назвав позитивні моменти запуску ринку.

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"Перші паростки конкуренції у Бурштинському острові завдяки імпорту уже з'явилися. Сподіваємося, що цей напрямок буде розвиватися, адже Бурштинська ТЕС займає домінантне, абсолютно монопольне становище у цій торговій зоні. Лише імпорт здатний побороти цю монополію", - додав Ковальчук.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії.