Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має іще знизити ціни на газ.

Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав журналістам у рамках робочої поїздки до Полтавської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вважаю, що вони (Нафтогаз-ред) — достатньо цинічний монополіст, з яким мені точно не по дорозі. Я змусив у травні і в червні, і в липні мені треба, щоб вони продовжували це виконувати, знизити ціни на газ, тому що вони мають продовжувати це робити і надалі, бо світові ціни на газ зменшуються. А вони хотіли при зменшенні ціни на газ в Європі підвищити ціни на газ для України. Тому нам із ними не по дорогі. Це є принципова позиція”, - сказав Гройсман.

На його думку, керівному складу НАК "Нафтогаз України" варто було би повернути премії за перемогу у судовому протистоянні в Стокгольмі з російським "Газпромом". “Ми ще і копійки не отримали тих грошей в державний бюджет або на рахунок компанії, а вони вже роздерибанили сотні мільйонів гривень. Я пропоную, щоб він (Коболєв — ред.) повернув ці гроші компанії і щоб відмінили рішення наглядової ради і тоді це буде абсолютно справедливо”, - зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв у листопаді 2028 року Укрінформ, керівному складу НАК "Нафтогаз України" виплачені великі премії за перемогу в першому раунді судового протистояння в Стокгольмі з російським "Газпромом". Відповідна виплата була узгоджена наглядовою радою НАК ще в серпні минулого року, а самі транші здійснені у вересні-жовтні. Рішення про виплату премії стосується 8 осіб.

Ціна на газ в Україні зменшилася на 6-7%. Громадяни побачать це у платіжках за червень. Таку обіцянку озвучив 14 червня представник Президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

21 червня у НАК «Нафтогаз України» заявили, що знизили ціни на природний газ на липень для промислових споживачів на 12,7-13,5% у порівнянні з червнем - до 5 017 – 5 606 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування).