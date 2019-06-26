Нацбанк спростовує міф, що 1000-гривнева банкнота спровокує інфляцію

Введення банкноти вищого номіналу, а саме 1000 гривень, є наслідком економічних тенденцій попередніх років, адже востаннє банкнота найвищого номіналу 500 грн вводилася 13 років тому. Відтоді доходи населення суттєво зросли і це позначилося на купівельній спроможності гривні, тому і з’явилася потреба в банкноті вищого номіналу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Введення банкноти вищого номіналу є наслідком економічних тенденцій попередніх років. Цього разу - більш ніж десятиліття, адже востаннє банкнота найвищого номіналу (500 грн) вводилася 13 років тому. Відтоді доходи населення суттєво зросли (скажімо, середньомісячна зарплата зросла майже вдесятеро, за даними Держстату). Відповідне зростання попиту зумовило і підвищення цін (хоча після піків 2015 року завдяки монетарній політиці НБУ інфляція тримається на однознаковому рівні та прямує до нашої цілі 5%). Це позначилося і на купівельній спроможності гривні. Відповідно, з’явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень, щоб населенню було легше проводити готівкові розрахунки", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку наголосили, що поява банкнот 1000 грн насамперед спростить здійснення розрахунків для населення.

Окрім того у Нацбанку спростували думку, що введення банкноти 1000 гривень в обіг дорівнює емісії гривні.

"У сучасному світі емісія гривні здійснюється вже лише у безготівковій формі. Емітувати гривню НБУ може лише купуючи валюту під час здійснення валютних інтервенцій на міжбанківському ринку, надаючи кредити рефінансування або купуючи цінні папери. Випуск нової банкноти в готівковий обіг не означає збільшення грошей в економіці. Зміниться лише структура готівки в обігу. Зокрема, банкноти номіналом 1000 гривень замінять в обігу частину банкнот номіналами 100, 200 і 500 гривень. Жодного впливу на інфляцію це не матиме", - наголосили в НБУ та підкреслили, що поява банкноти нового номіналу не спровокує девальвацію гривні, оскільки обмінний курс гривні визначається не номінальним рядом банкнот і монет, а пропозицією іноземної валюти і попитом на неї на валютному ринку. Паралелі між девальвацією гривні та появою нового найвищого номіналу гривні є безпідставними", - наголосили в НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень.