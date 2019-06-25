НБУ планує цьогоріч ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень

Національний банк планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році - монету номіналом у 10 гривень.

Про це на брифінгу щодо оптимізації банкнотно-монетного ряду національної валюти сказав голова НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо монет номіналом у 5 та 10 гривень, то ми презентували монетний ряд минулого року, коли вводили в обіг монети одна та дві гривні. В той же час були презентовані дизайн та розміри монет 5 та 10 гривень. Ми в 2019 році вводимо 5 гривень, а в 2020 - 10 гривень", - сказав Смолій.

Він зазначив, що друк банкнот номіналом у 1 та 2 гривні призупинено, і по мірі того, як вони будуть зношуватись вони будуть вилучатись з обігу і йти на утилизацію.

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"Стосовно впливу на інфляцію, оптимізація банкнотно-монетного ряду ніяким чином не впливає на інфляцію, тому що це оптимізація банкнот та монет, а не збільшення в обігу тих чи інших банкнот", - наголосив Смолій.