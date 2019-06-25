У НБУ розповіли, коли виведуть з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок

Монети 1, 2 та 5 копійок будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

Про це на брифінгу щодо оптимізації банкнотно-монетного ряду національної валюти сказав голова НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року. Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу", - сказав Смолій.

Він зазначив, що громадяни безкоштовно та без обмежень зможуть обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів впродовж наступних трьох років.

"Крім того, ми плануємо поступово вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом", - сказав Смолій та додав, що цими монетами можна буде розрахуватись, однак, ті , які потраплятимуть в банк, уже не повертатимуться до обігу.