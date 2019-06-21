ГТС не може і не буде приватизованою - Гройсман

ГТС не може і не буде приватизованою - Гройсман

Укрінформ
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що українська газотранспортна система не може і не буде приватизованою.

Про це глава уряду сказав у вечірньому ефірі на телеканалі "Україна".

"Однозначно говорю: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має знаходитися у власності держави. Все інше – брехня. Людей під вибори залякують", - заявив він.

Читайте також: У "Батьківщині" подали заяву до Держбюро розслідувань про доведення ГТС до банкрутства

При цьому Гройсман запевнив, що ані він, ані уряд "не приймали жодних рішень з цього приводу".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-