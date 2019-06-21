ГТС не може і не буде приватизованою - Гройсман

"Однозначно говорю: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має знаходитися у власності держави. Все інше – брехня. Людей під вибори залякують", - заявив він.

При цьому Гройсман запевнив, що ані він, ані уряд "не приймали жодних рішень з цього приводу".