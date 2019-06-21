ГТС не може і не буде приватизованою - Гройсман
Укрінформ
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що українська газотранспортна система не може і не буде приватизованою.
Про це глава уряду сказав у вечірньому ефірі на телеканалі "Україна".
"Однозначно говорю: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має знаходитися у власності держави. Все інше – брехня. Людей під вибори залякують", - заявив він.
При цьому Гройсман запевнив, що ані він, ані уряд "не приймали жодних рішень з цього приводу".