Зеленський запевняє, що дефолту не буде

Зеленський запевняє, що дефолту не буде

Укрінформ
Володимир Зеленський запевнив, що як гарант Конституції захищатиме вибір українського народу щодо євроінтеграційного курсу країни.

Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу в четвер, 20 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Про Європейський Союз я вже декларував багато разів. Мало того, я гарант Конституції і як президент повинен захищати вибір народу. Європейський курс обрав український народ, тому ми не можемо його змінювати, ніхто не може його змінювати", - сказав Зеленський.

У відповідь на запитання представниці бізнес-спільноти щодо можливості дефолту в Україні, розмови про який негативно впливають на бізнес-клімат, Президент запевнив, що "дефолту не буде".

"Він (дефолт. - ред.) і не починався. Я просто не знав, що у пана Коломойського стільки підписників", - зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що у стосунках з міжнародними кредиторами Україна має наслідувати приклад Греції та Аргентини й оголосити дефолт. Оскільки виплати за зовнішнім боргом досягнуть максимуму цього та наступного року, Коломойський підкреслив, що Україні нема чого боятися, якщо вона оголосить дефолт.

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