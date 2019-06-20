Зеленський запевняє, що дефолту не буде

Володимир Зеленський запевнив, що як гарант Конституції захищатиме вибір українського народу щодо євроінтеграційного курсу країни.

Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу в четвер, 20 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Про Європейський Союз я вже декларував багато разів. Мало того, я гарант Конституції і як президент повинен захищати вибір народу. Європейський курс обрав український народ, тому ми не можемо його змінювати, ніхто не може його змінювати", - сказав Зеленський.

У відповідь на запитання представниці бізнес-спільноти щодо можливості дефолту в Україні, розмови про який негативно впливають на бізнес-клімат, Президент запевнив, що "дефолту не буде".

"Він (дефолт. - ред.) і не починався. Я просто не знав, що у пана Коломойського стільки підписників", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що у стосунках з міжнародними кредиторами Україна має наслідувати приклад Греції та Аргентини й оголосити дефолт. Оскільки виплати за зовнішнім боргом досягнуть максимуму цього та наступного року, Коломойський підкреслив, що Україні нема чого боятися, якщо вона оголосить дефолт.