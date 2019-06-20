Загальний фонд держбюджету недоотримав 50 мільярдів - Рахункова палата

У січні-травні 2019 року план надходжень загального фонду державного бюджету недовиконано на 50,2 млрд грн.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету з питань бюджету, презентуючи Висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у першому кварталі та інформацію щодо виконання державного бюджету у поточному році, повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"У результаті недонадходжень доходів, державних запозичень і коштів від приватизації державного майна план надходжень загального фонду держбюджету у січні-травні не виконано 50,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що причини невиконання плану доходів різні, зокрема: відхилення окремих макропоказників від прогнозних, насамперед середнього офіційного курсу гривні до долара; завищення плану надходжень акцизного податку з вироблених в Україні тютюну і тютюнових виробів (при зростанні ставок податку на 20% план перевищує надходження за відповідний період попереднього року майже вдвічі).

Пацкан нагадав, що внаслідок розміщення днями євробондів на 1 млрд євро виконання плану державних зовнішніх запозичень дещо поліпшилося, водночас загострилася проблема із залученням внутрішніх запозичень. При цьому відкритим залишається питання вартості запозичень.

Він також звернув увагу, що значне невиконання плану надходжень від приватизації державного майна вже стало звичним.

“У першому кварталі воно (невиконання плану приватизації — ред.) становило 5,9 млрд грн, або 97%. Це збільшує ризики ненадходження цих коштів у затверджених на 2019 рік обсягах. Провал великої приватизації не може бути компенсований успіхами малої, про які ми чуємо звідусіль», – наголосив Пацкан.

У результаті недонадходження доходів, державних запозичень і коштів від приватизації державного майна план надходжень загального фонду державного бюджету у січні-березні 2019 року не виконано на 31,6 млрд грн, або 9,6%. За п'ять місяців недонадходження становлять вже 50,2 млрд грн.

План видатків загального фонду державного бюджету у січні-березні не виконано на 21,1 млрд грн, або на 8,8%, у січні-травні – на 34,4 млрд грн.