Попит на нові легкові авто в ЄС цьогоріч знизився на 2,1% - експерти

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу в січні - травні 2019 року зменшились порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,1% і становили 6,7 млн одиниць.

Про це повідомляється на сайті "Укравтопром".

"Всього за перші п’ять місяців 2019 року попит на нові автомобілі в Європейському Союзі знизився на 2,1% – в цілому зареєстровано 6,7 мільйона одиниць. За винятком Німеччини (+1,7%), п’ять великих ринків ЄС в цьому році продемонстрували невелике зниження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Укравтопром, у травні 2019 року європейський ринок легкових автомобілів продемонстрував помірне зростання (+0,1%) після спаду, що тривав вісім місяців поспіль – 1 400 518 реєстрацій.

"Попит в регіоні був в основному обумовлений країнами Центральної Європи, які минулого місяця показали зростання на 6,2%. На відміну від них, п’ять основних західноєвропейських ринків показали змішані результати: попит в Іспанії (-7,3%), Великобританії (-4,6%) та Італії (-1,2%) сповільнився, але виріс в Німеччині (+9,1%) і Франції (+1,2%)", - зазначається в повідомленні.

Найбільшим національним ринком в ЄС в травні залишається Німеччина, де було реалізовано 332 962 нові машини. Другий рядок рейтингу посіла Італія, жителі якої в травні придбали 197 307 авто. Замикає лідерську трійку Франція з результатом 193 948 проданих легкових автомобілів.

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Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 345 296 авто, при цьому падіння становило 2,1% в порівнянні з торішнім травнем. На другому місці PSA Group з результатом 233 419 проданих автомобілів, що на 4,3% більше показника річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 155 784 шт. (падіння 3,7%).

Як повідомляв Укрінформ, згідно з інформацією Укравтопрому, в Європейському Союзі за п’ять місяців 2018 року було зареєстровано 6 879 885 нових легкових автомобілів, що на 2,4% більше ніж за аналогічний період 2017 року.