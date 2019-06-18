Попит на нові легкові авто в ЄС цьогоріч знизився на 2,1% - експерти
Про це повідомляється на сайті "Укравтопром".
"Всього за перші п’ять місяців 2019 року попит на нові автомобілі в Європейському Союзі знизився на 2,1% – в цілому зареєстровано 6,7 мільйона одиниць. За винятком Німеччини (+1,7%), п’ять великих ринків ЄС в цьому році продемонстрували невелике зниження", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Укравтопром, у травні 2019 року європейський ринок легкових автомобілів продемонстрував помірне зростання (+0,1%) після спаду, що тривав вісім місяців поспіль – 1 400 518 реєстрацій.
"Попит в регіоні був в основному обумовлений країнами Центральної Європи, які минулого місяця показали зростання на 6,2%. На відміну від них, п’ять основних західноєвропейських ринків показали змішані результати: попит в Іспанії (-7,3%), Великобританії (-4,6%) та Італії (-1,2%) сповільнився, але виріс в Німеччині (+9,1%) і Франції (+1,2%)", - зазначається в повідомленні.
Найбільшим національним ринком в ЄС в травні залишається Німеччина, де було реалізовано 332 962 нові машини. Другий рядок рейтингу посіла Італія, жителі якої в травні придбали 197 307 авто. Замикає лідерську трійку Франція з результатом 193 948 проданих легкових автомобілів.
Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 345 296 авто, при цьому падіння становило 2,1% в порівнянні з торішнім травнем. На другому місці PSA Group з результатом 233 419 проданих автомобілів, що на 4,3% більше показника річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 155 784 шт. (падіння 3,7%).
Як повідомляв Укрінформ, згідно з інформацією Укравтопрому, в Європейському Союзі за п’ять місяців 2018 року було зареєстровано 6 879 885 нових легкових автомобілів, що на 2,4% більше ніж за аналогічний період 2017 року.