Гройсман заявив, що знає, як підвищити мінімалку до $300

Економіка України може зростати вдвічі швидше за умови збереження темпів розпочатих реформ.

Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Рівне 1», повідомляє Урядовий портал.

«Зараз не можна згортати реформи - це важливо. Ми можемо зростати вдвічі швидше. І все, що дасть економіка, реінвестувати в життя людей», - зазначив глава уряду.

Він наголосив, що зроблено багато, але попереду чимало роботи. «Я прийшов працювати в уряд, мінімальна зарплата була 50 доларів. Зараз 150 доларів. Це багато? Ні, мало. Мене можна за це критикувати? Так. Але я знаю, як зробити так, аби мінімальна зарплата була 300 доларів. Я знаю і роблю. Аналогічно із пенсіями. Я не пам’ятаю жодного українського уряду, який би за півтора року зробив два перерахунки пенсій, причому один вже в автоматичному режимі. І я знаю, що мій борг перед людьми, які мають великий стаж, але свого часу отримували маленькі зарплати. Їм треба допомогти. І тут треба ще попрацювати», - сказав Прем'єр-міністр.

За його словами, зміни відбуваються фундаментальні. «Приміром, дороги. Ми почали активно будувати дороги з 2017 року. За цей період ми побудували 6800 км доріг. За попередні 10 років сумарно побудували менше. Зараз це треба продовжувати. У нас є стратегія – об’єднати обласні центри між собою якісними дорогами. Стратегія розрахована на 5 років. Тож у нас є ще три роки, за які можна інвестувати кошти, аби і далі з’являлися нові шляхи», - сказав Гройсман.