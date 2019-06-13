Doing Business: Україна піднялась на 110 позицій за отриманням дозволів на будівництво

За останні два роки Україна піднялась у рейтингу Doing Business за показником «Отримання дозволів на будівництво» з 140-го місця на 30-те.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на заступника міністра Лева Парцхаладзе.

«За два роки ми піднялися в рейтингу Doing Business щодо отримання дозволів на будівництво на 30-те місце з 140-го місця", – зауважив Парцхаладзе.

Він додав, що процедура отримання дозволів на будівництво наразі в Україні є спрощеною і передбачає лише 5 етапів замість 55, які були раніше, а строк очікування таких дозволів скорочено до 60 днів.

За словами Парцхаладзе, увійти до десятки кращих у рейтингу Doing Business за будівельним показником Україні заважає наявність пайової участі в у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка несе в собі певні корупційні ризики.

“Відтак, за статистикою, за минулий рік до державного бюджету повинно було надійти 3,5 млрд грн пайової участі. По факту надійшло близько 1 млрд грн, і лише 1% цих коштів був використаний за цільовим призначенням”, - підкреслив заступник міністра.

Він додав, що наразі система пайової участі Україні не працює так, як це передбачено законодавством, тому її потрібно скасувати.

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Як відомо, рейтинг Світового банку Doing Business щорічно складається на основі аналізу простоти ведення підприємницької діяльності в 190 країнах світу. В останній публікації загального рейтингу Doing Business-2019 Україна покращила свою позицію, піднявшись з 76-го рядка на 71-ий серед 190 країн.