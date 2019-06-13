Doing Business: Україна піднялась на 110 позицій за отриманням дозволів на будівництво
Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на заступника міністра Лева Парцхаладзе.
«За два роки ми піднялися в рейтингу Doing Business щодо отримання дозволів на будівництво на 30-те місце з 140-го місця", – зауважив Парцхаладзе.
Він додав, що процедура отримання дозволів на будівництво наразі в Україні є спрощеною і передбачає лише 5 етапів замість 55, які були раніше, а строк очікування таких дозволів скорочено до 60 днів.
За словами Парцхаладзе, увійти до десятки кращих у рейтингу Doing Business за будівельним показником Україні заважає наявність пайової участі в у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка несе в собі певні корупційні ризики.
“Відтак, за статистикою, за минулий рік до державного бюджету повинно було надійти 3,5 млрд грн пайової участі. По факту надійшло близько 1 млрд грн, і лише 1% цих коштів був використаний за цільовим призначенням”, - підкреслив заступник міністра.
Він додав, що наразі система пайової участі Україні не працює так, як це передбачено законодавством, тому її потрібно скасувати.
Як відомо, рейтинг Світового банку Doing Business щорічно складається на основі аналізу простоти ведення підприємницької діяльності в 190 країнах світу. В останній публікації загального рейтингу Doing Business-2019 Україна покращила свою позицію, піднявшись з 76-го рядка на 71-ий серед 190 країн.