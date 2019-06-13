Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку Меркурій

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованої суми вкладникам АТ Банку «Меркурій».

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"11 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банку «Меркурій» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 11 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ Банку "Меркурій", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, Національний банк України у червні 2014 року прийняв рішення про ліквідацію цього банку.