Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку Меркурій

Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку Меркурій

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованої суми вкладникам АТ Банку «Меркурій».

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"11 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банку «Меркурій» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 11 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ Банку "Меркурій", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, Національний банк України у червні 2014 року прийняв рішення про ліквідацію цього банку.

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