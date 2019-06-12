ПриватБанк не повертатиме рефінансування НБУ — рішення суду

ПриватБанк 11 червня виграв у суді по справі за позовом ПрАТ "Ерлан" про зобов’язання банку погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед Нацбанком.

Про це йдеться у прес-релізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"11 червня 2019 року ПриватБанк здобув перемогу у Великій Палаті Верховного Суду в справі за позовом ПрАТ "Ерлан" до НБУ та АТ КБ "ПриватБанк" про зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ", - йдеться у повідомленні.

У банку зазначають, що ПрАТ "Ерлан", яке пов’язано з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову й бездіяльність НБУ та державного ПриватБанку і в судовому порядку зобов’язати банк погасити заборгованість перед НБУ, чим припинити іпотеку та звільнити майно, передане товариством у забезпечення виконання зобов’язань ПриватБанку перед НБУ за кредитом.

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Однак Велика палата Верховного Суду відмовила у задоволенні позову, зробивши при цьому декілька важливих для всієї банківської спільноти правових висновків, наголошується у прес-релізі.