У Саудівській Аравії видали українські новели арабською мовою

Літературний клуб Ер-Ріяда за сприяння Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія видав арабською мовою ряд українських новел збіркою «Антологія української новелістики (кінця ХІХ – початку ХХ ст)».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія.

Зазначається, що в антології представлені такі відомі малі твори класичної української літератури як «Малий Мирон» і «Грицева шкільна наука» Івана Франка, «Маленький грішник» і «Intermezzo» Михайла Коцюбинського, «Новина» та «Камінний хрест» Василя Стефаника, «Мати» і «Я (Романтика)» Миколи Хвильового, «Метелик» Лесі Українки.

«Реалізація згаданого проєкту, одного з перших у рамках українсько-саудівського співробітництва в культурній сфері, дозволяє арабському читачеві розширити власну ерудованість щодо України крізь призму популярного жанру короткого оповідання», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в збірці окремим текстом представлена стаття завідувача відділу класичної української літератури Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України Миколи Бондаря з розгорнутим описом різних знакових етапів та постатей в історії вітчизняної літератури і відповідним ілюстративним рядом, а також вступні звернення посла України в Саудівській Аравії Вадима Вахрушева, голови Літературного клуба м. Ер-Ріяд Саліха Аль-Махмуда та колективу перекладачів.

У посольстві зазначили, що автором ідеї проєкту, упорядником збірки та перекладачем її більшої змістової частини виступив другий секретар Посольства України в Саудівській Аравії Володимир Мартинюк. До роботи над перекладом включених в антологію творів були також активно залучені Олена Хоміцька, Сергій Рибалкін, Юрій Савків та Оксана Прохорович. Водночас, літературне редагування книги виконали знані в саудівському літературно-академічному середовищі Абдулрахман Аль-Джасір (який у т.ч. виступив координатором проєкту від Літературного клубу м. Ер-Ріяд), Мухаммад Аль-Худайр, Ібрагім Ад-Дугайрі та Акіль Аль-Фагіді.

Читайте також: Посольство України провело конференцію щодо поширення української літератури в Кувейті

Як повідомляється, збірку, розраховану для читання творчою інтелігенцією, літературними та академічними колами, студентами-філологами, культурологічними інституціями та широкою аудиторією, планують передати до національних бібліотек та закладів вищої освіти Королівства, а також представити в рамках місцевих та міжнародних книжкових ярмарок.

Фото: Посольство України в Королівстві Саудівська Аравія