Збірна України з футболу серед осіб з інвалідністю зіграє у Варшаві з Польщею та Ізраїлем

Збірна України з футболу серед осіб з інвалідністю з ампутованими кінцівками ніг візьме участь у Х Ювілейному міжнародному футбольному турнірі Amp Futbol Cup 2021 разом зі збірними Польщі та Ізраїлі.

Турнір відбудеться 12-13 вересня у Варшаві, передає кореспондент Укрінформу.

Футбольні поєдинки розігруватимуться у Центру футболу варшавської дільниці Бемово.

Загалом кожна з трьох команд проведе чотири матчі: щодня по матчу з кожним із суперників.

Польські організатори турніру підкреслюють, що зустріч зі збірною України буде цікава з двох причин. По-перше, українці будуть суперниками поляків під час відкриття чемпіонату Європи з ампфутболу, який відбудеться у вересні у Кракові. По-друге, троє гравців збірної України – Юрій Суш, Анатолій Медведюк і Тарас Сокол – на щодень грають у варшавській «Легії».

У попередні два роки у турнірі перемагала збірна Польщі.