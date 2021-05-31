У Техасі листопад оголосили місяцем пам'яті про Голодомор

У США палата представників штату Техас одноголосно ухвалила резолюцію, яка визнає 2021 листопада місяцем пам'яті про геноцид українського народу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Комітет Голодомору США.

«Враховуючи, що загроза геноциду та тиранії все ще присутня в нашому світі, цей жахливий епізод в історії людства містить попередження, які залишаються актуальними. Світова спільнота має вивчити уроки минулого, аби запобігти подібним злодіянням у майбутньому... Палата визнає листопад 2021 року Місяцем пам'яті геноциду в Україні й закликає мешканців штату замислитися про Голодомор і вшанувати пам'ять загиблих», – сказано в резолюції.

Комітет подякував пану Грегу Бучай, Почесному Консулу України (Емерит), за його зусилля та починання у сприянні інформуванню про Голодомор у штаті Техас.

Завдяки ухваленій резолюції Техас став 23-м штатом, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Як повідомляв Укрінформ, глобальна Мережа нащадків Голодомору, заснована Світовим конґресом українців під егідою Міжнародного Координаційного Комітету у Справі Голодомору в листопаді 2020 року, оголосила про запуск свого вебсайту та початок реєстрації.