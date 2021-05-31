У Техасі листопад оголосили місяцем пам'яті про Голодомор
Як передає Укрінформ, про це повідомив Комітет Голодомору США.
«Враховуючи, що загроза геноциду та тиранії все ще присутня в нашому світі, цей жахливий епізод в історії людства містить попередження, які залишаються актуальними. Світова спільнота має вивчити уроки минулого, аби запобігти подібним злодіянням у майбутньому... Палата визнає листопад 2021 року Місяцем пам'яті геноциду в Україні й закликає мешканців штату замислитися про Голодомор і вшанувати пам'ять загиблих», – сказано в резолюції.
Комітет подякував пану Грегу Бучай, Почесному Консулу України (Емерит), за його зусилля та починання у сприянні інформуванню про Голодомор у штаті Техас.
Завдяки ухваленій резолюції Техас став 23-м штатом, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.
Як повідомляв Укрінформ, глобальна Мережа нащадків Голодомору, заснована Світовим конґресом українців під егідою Міжнародного Координаційного Комітету у Справі Голодомору в листопаді 2020 року, оголосила про запуск свого вебсайту та початок реєстрації.