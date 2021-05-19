В Атлантичній Канаді за підтримки української громади підняли кримськотатарський прапор

Столиця канадської провінції Нью-Бранзвік – Фредериктон – до річниці депортації кримських татар вперше підняла кримськотатарський прапор, приєднавшись до символічної естафети, ініційованої Посольством України у Канаді.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Ініціативу підтримала мерія міста, Асоціація кримських татар Канади, Конгрес українців Канади та місцева українська громада. Прапор вивісили разом з державним прапором України перед мерією Фредериктона напередодні Дня боротьби за права кримськотатарського народу.

«Ми вдячні і зворушені: це красивий і потрібний жест підтримки, – каже посол України у Канаді Андрій Шевченко. – Він нагадує, що кожен день окупації Криму сьогодні – це виклик всьому вільному світу».

«Фредериктон продовжує традицію, започатковану Посольством України: щороку до 18 травня одне з канадських міст підіймати блакитний прапор з тамгою у пам’ять про депортацію та на підтримку кримських татар сьогодні. У попередні роки такі церемонії пройшли в Оттаві, Торонто, Едмонтоні та Вінніпезі», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що Канада послідовно дотримується політики невизнання незаконної анексії Криму Росією і вимагає від Москви припинення утисків кримськотатарського народу.

Нагадаємо, щороку 18 травня, в Україні та світі вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Як повідомляв Укрінформ, Онтарійська Провінційна Рада Конгресу Українців Канади виступила з ініціативою проведення до святкування 30-річчя Незалежності України акції підняття українського прапора по всій провінції Онтаріо.